Le parcage visiteur restera fermé lors du match OL-PAOK

Le PAOK continue de faire son deuil. Marqué par la perte de sept de ses supporters qui faisaient le déplacement en Roumanie pour se rendre dans l’hexagone hier, le club a annoncé que la tribune visiteurs du Groupama Stadium restera fermée jeudi soir, lors de la rencontre face à l’OL (1er) en Ligue Europa à 21h. À la suite de l’événement tragique, les groupes de supporters grecs ont annulé tous leurs déplacements, une mesure prise en accord avec les autorités françaises. Par ailleurs, le club appelle les fans, déjà présents sur place, à respecter ce moment de recueillement.

La suite après cette publicité

Le club de première division grecque a notamment publié un message sur son compte X informant les fans : « conscient de la tristesse et de la douleur de toute la famille du PAOK après le tragique accident, et suivant la décision des supporters organisés d’annuler tous leurs déplacements et de garder fermée la tribune des visiteurs en signe de deuil, en concertation avec les autorités françaises et Lyon, cette tribune ne sera pas ouverte. Nous demandons à ceux qui n’ont pas encore entrepris le voyage vers Lyon, ainsi qu’à ceux déjà en France, de respecter la décision de la famille du PAOK ».