Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Europa League

Le parcage visiteur restera fermé lors du match OL-PAOK

Par Tom Courel
1 min.
Les supporters lyonnais au Groupama Stadium @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Lyon PAOK Voir sur CANAL+ FOOT

Le PAOK continue de faire son deuil. Marqué par la perte de sept de ses supporters qui faisaient le déplacement en Roumanie pour se rendre dans l’hexagone hier, le club a annoncé que la tribune visiteurs du Groupama Stadium restera fermée jeudi soir, lors de la rencontre face à l’OL (1er) en Ligue Europa à 21h. À la suite de l’événement tragique, les groupes de supporters grecs ont annulé tous leurs déplacements, une mesure prise en accord avec les autorités françaises. Par ailleurs, le club appelle les fans, déjà présents sur place, à respecter ce moment de recueillement.

La suite après cette publicité
PAOK FC
Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές και Λυών, η συγκεκριμένη κερκίδα δεν θα ανοίξει.
Όσοι δεν ξεκίνησαν ακόμη το ταξίδι για τη Λυών, αλλά και όσοι βρίσκονται ήδη στη Γαλλία, παρακαλούμε να σεβαστούν την απόφαση της οικογένειας του ΠΑΟΚ.
Voir sur X

Le club de première division grecque a notamment publié un message sur son compte X informant les fans : « conscient de la tristesse et de la douleur de toute la famille du PAOK après le tragique accident, et suivant la décision des supporters organisés d’annuler tous leurs déplacements et de garder fermée la tribune des visiteurs en signe de deuil, en concertation avec les autorités françaises et Lyon, cette tribune ne sera pas ouverte. Nous demandons à ceux qui n’ont pas encore entrepris le voyage vers Lyon, ainsi qu’à ceux déjà en France, de respecter la décision de la famille du PAOK ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon
PAOK

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
PAOK Logo PAOK Salonique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier