France - Belgique : les compositions probables

Comme souvent, la victoire a tourné du côté français. La semaine dernière à Bruxelles, l’Equipe de France s’est imposée en toute fin de rencontre contre la Belgique grâce à un festival de Michael Olise (0-1). Un succès qui est presque devenu une habitude pour les Bleus, vainqueurs de leurs six derniers matches face à leur voisin belge. Ce mardi, les deux équipes se retrouvent à nouveau (20h45). Cette fois, les hommes de Zinedine Zidane seront poussés par le public du Stade de France, ce qui devrait conférer un avantage supplémentaire à la France.

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Néanmoins, la donne a quelque peu changé pour les Français qui n’ont pas été à la hauteur pour le retour de Zinedine Zidane au Stade de France et qui ont été accrochés face à l’Italie (1-1). Que cela soit pour assurer le classement dans cette poule de Ligue des Nations ou pour finir sur une bonne note, les coéquipiers de Michael Olise sont obligés de l’emporter ce lundi soir. Pour y parvenir, Zinedine Zidane devrait opérer à plusieurs choix forts dans sa composition d’équipe.

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Zidane va redonner une chance à Lepaul, Van Bommel privé de deux cadres

En effet, selon les dernières indiscrétions du quotidien L’Equipe, Zizou va modeler un 4-3-3 inédit. Impeccable sur les trois premiers matches des Bleus, Mike Maignan va garder sa place dans les buts. En défense, Jules Koundé devrait retrouver le flanc droit alors qu’Adrien Truffert occuperait l’autre côté. Une charnière Lacroix-Jacquet devrait être alignée en l’absence de Dayot Upamecano, suspendu. Au milieu de terrain, un trio Koné-Camavinga-Cherki serait aligné et paraît alléchant sur le papier. Enfin, Zidane devrait offrir une titularisation à Bradley Barcola et Esteban Lepaul aux côtés de Michael Olise.

De l’autre côté, Mark Van Bommel doit composer avec les absences de Youri Tielemans et Kevin De Bruyne, suspendus. Lammens devrait être dans les buts. Une défense avec Joaquin Seys, Brandon Mechele, Nathan Ngoy et Timothy Castagne devrait être reconduite. Avec deux cadres absents dans l’entrejeu, Van Bommel devrait aligner un double pivot Raskin-Lavia avec un Leandro Trossard dans une position plus avancée. Enfin, Dodi Lukebakio, Charles De Katelaere et Mika Godts devraient être titularisés en attaque.