L’agent de Sandro Tonali met fin à la rumeur Arsenal

Par Kevin Massampu
1 min.
Sandro Tonali avec Newcastle @Maxppp

Paritra, ne partira pas. Ces dernières heures, plusieurs échos évoquant un intérêt d’Arsenal pour Sandro Tonali ont émergé, notamment pour pallier la longue blessure de Mikel Merino. Une rumeur que son agent, Giuseppe Riso, vient de démentir du côté de Sky Italia.

« Tonali à Arsenal ? Je l’ai lu, mais Newcastle ne laissera pas Sandro partir en janvier, et nous n’avons jamais discuté de cela avec Arsenal, a indiqué le représentant du milieu de 25 ans. Nous évaluerons en mars si Newcastle est ouvert à toute proposition, mais pour l’instant, il joue en Ligue des champions, ce n’est pas le bon moment pour en parler. » Alors que le mercato se termine ce lundi soir en Angleterre, Tonali va bien rester chez les Magpies.

