Montpellier-Marseille : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C'est le choc de cette première journée de Ligue 1. Le Montpellier HSC reçoit un Olympique de Marseille en pleine effervescence, après un été agité. Olivier Dall'Oglio, nouvel entraîneur du club, aligne un 4-2-3-1 avec le jeune Maxime Estève (19 ans) en charnière centrale, en l'absence de Pedro Mendes (blessé) et de la recrue Mamadou Sakho (reprise). Thuler, le Brésilien prêté par Flamengo, l'y accompagne d'ailleurs, Daniel Congré et Vitorino Hilton étant partis. Joris Chotard, démarre, lui, dans un doublé pivot avec Jordan Ferri. On retrouve cependant plus d'expérience devant, avec les titularisations notamment d'Andy Delort, Gaëtan Laborde et Florent Mollet. Téji Savanier n'est pas dans le groupe.

Du côté de l'OM, Jorge Sampaoli ne déroge pas à sa défense à trois, composée des recrues William Saliba, Luan Peres et Leonardo Balerdi (acheté définitivement cet été). Mattéo Guendouzi est pour sa part associé à Pape Gueye et Boubacar Kamara au milieu, alors que Cengiz Ünder, Gerson et Konrad de la Fuente forment une ligne de trois derrière Dimitri Payet.

Les compositions d'équipes :

Montpellier : Bertaud - Sambia, Thuler, Estève, Cozza - Ferri, Chotard - Laborde, Mollet, Wahi - Delort

Marseille : Mandanda - Saliba, Balerdi, Peres - Gueye, Kamara, Guendouzi - Ünder, Gerson, De la Fuente - Payet