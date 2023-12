OM-OL : les réactions alarmantes des piliers de l’OL

Ce soir, l’Olympique Lyonnais avait deux ressorts sur lesquels s’appuyer pour espérer faire un bon résultat à Marseille. L’obligation de gagner pour revenir à deux points du barragiste (Lorient) et l’envie de révolte après avoir mal digéré le fait de devoir rejouer ce match de la 10e journée dans un Orange Vélodrome plein comme un oeuf. Mais le mal lyonnais est trop profond. Incapable de se révolter, les partenaires d’Alexandre Lacazette ont sombré (0-3). Et encore, le score aurait pu être plus salé.

À l’issue du match, c’est donc des Gones KO debout qui se sont présentés face aux caméras. À commencer par Dejan Lovren. « C’est simple, on n’était pas là aujourd’hui. On n’a pas gagné les duels ni les deuxièmes ballons. C’était le pire Olympico que j’ai joué. On a besoin de parler ensemble. On a besoin d’être critiqué, on a besoin de se poser beaucoup de questions », a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo, la tête basse. Quelques instants plus tard, c’est Pierre Sage qui est venu faire le bilan de cette débâcle marseillaise.

« On avait un plan tactique, mais malheureusement il n’a pas été à la hauteur, contrairement au match à Lens. La différence est significative. La défaite est complètement logique. Ce qui a pêché ? Le niveau de maitrise quand on récupérait la balle et notre capacité à empêcher notre adversaire de jouer. Le score aurait même pu être plus important. On a assumé notre défaite précédente en ayant le sentiment d’avoir fait un bon match, là on doit avoir le sentiment de ne pas avoir joué. On est loin d’être encore prêt à enchainer les performances », a-t-il indiqué au micro de Prime Vidéo, avant d’évoquer le spectre d’une possible relégation.

« Le spectre de la descente ? Il suffit de regarder le classement pour avoir conscience qu’on est vraiment en danger. (…) Ça ne passe que par le travail et le mérite de s’engager pleinement dans un match, tous les ingrédients nécessaires qu’on n’a pas vus aujourd’hui. Il ne s’agit pas de baisser les bras. Il y a deux aspects qui vont être fondamentaux : continuer le travail et le faire avec beaucoup de détermination ». Reste maintenant à savoir si son discours sera entendu. Pas sûr quand on sait que le mystère plane toujours sur l’arrivée d’un nouvel entraîneur.