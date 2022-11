CdM 2022 : Canelo Alvarez s'excuse après avoir menacé Lionel Messi

La suite après cette publicité

Après la rencontre face à l'Argentine, perdue sur le score de 2-0, certains Mexicains l'avaient mauvaise contre Messi. Sur des images filmées dans le vestiaire de l'Albiceleste, on voyait le joueur du PSG marcher, un peu par mégarde, sur un maillot mexicain laissé au sol. Ce qui a été pris comme une insulte par beaucoup, comme le célèbre Canelo Alvarez, qui a enchaîné les menaces contre La Pulga sur les réseaux sociaux. Avant de s'excuser ce mercredi.

Ces derniers jours je me suis fait porter par la passion et l'amour que j'ai pour mon pays et j'ai fait des commentaires déplacés, donc je veux m'excuser auprès de Messi et des Argentins. On apprend de nouvelles choses tous les jours et cette fois, c'était mon tour, a déclaré le célèbre boxeur. Fin d'un feuilleton qui passionnait les deux pays latinoaméricains donc...