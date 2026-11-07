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Ligue 1

Carlos Vicens va s’engager ce dimanche à l’OL

Par Samuel Zemour
1 min.

L’Olympique Lyonnais tient son nouvel entraîneur. Selon les informations de L’Équipe, Carlos Vicens a trouvé un accord définitif avec la direction rhodanienne pour prendre la succession de Paulo Fonseca. Le technicien espagnol de 43 ans, qui avait notamment conduit Braga jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa la saison dernière, était la priorité de Matthieu Louis-Jean. Les dernières négociations ont été conclues ce samedi après-midi avec Jorge Mendes, son agent, autour d’un contrat de deux ans et demi.

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L’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City est attendu dès dimanche à Lyon pour découvrir les installations du club et signer son contrat. Son arrivée devrait être officialisée lundi, date à laquelle il prendra ses fonctions auprès d’un groupe qui retrouvera le chemin de l’entraînement après le déplacement à Brest, dimanche (17h15). Les deux dernières années de son engagement pourraient toutefois être conditionnées à une qualification européenne en mai 2027.

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