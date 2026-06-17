Olivier Pantaloni est le nouvel entraîneur de l’OGC Nice

Le départ de Claude Puel a été officialisé un peu plus tôt dans la journée, signe de l’imminence de la venue d’Olivier Pantaloni sur le banc de l’OGC Nice. Les Aiglons viennent de confirmer l’information. Le technicien corse de 60 ans vient de s’engager pour les deux prochaines saisons. Fort de son expérience à l’AC Ajaccio puis plus récemment à Lorient, où il est parvenu à remporter le championnat de Ligue 2 avant de maintenir le club morbihannais avec pas mal d’assurance en Ligue 1, Pantaloni retrouve une ville qu’il connaît bien.

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41 ans plus tard, Olivier Pantaloni retrouve le Gym. 🎞️ — OGC Nice (@ogcnice) June 17, 2026

L’ancien milieu de terrain a été joueur au Gym entre 1985 et 1988. Il a été préféré à des profils comme Liam Rosenior, Christophe Pélissier ou encore Sébastien Pocognoli. Le nouvel entraîneur n’aura pas la tâche facile. Le Gym sort d’une année galère où des tensions sont apparues entre les joueurs et les supporters, en plus d’avoir sauvé sa place en Ligue 1 de justesse au terme d’une double confrontation en barrages contre l’AS Saint-Etienne. L’actionnaire INEOS est également aux abonnés absents dans les affaires courantes.