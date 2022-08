Les détails financiers du retour d'Ander Herrera à l'Athletic

Prêté à l'Athletic Bilbao par le Paris Saint-Germain, Ander Herrera a fait son retour au pays basque. Et on en sait plus sur cette opération. Pour le quotidien espagnol Marca, Jon Uriarte, président des rojiblancos, a rappelé les termes du contrat de son nouveau milieu de terrain.

« C'est un prêt d'un an avec une option exécutable par l'Athletic pour obtenir les droits du joueur. L'objectif des deux parties est qu'il soit avec nous pendant au moins deux saisons. Il n'y aura pas de paiement pour un futur transfert, ni qu'il y ait eu paiement du transfert. L'option est exécutable unilatéralement par l'Athletic » a-t-il déclaré, tout en précisant qu'« entre les deux parties nous avons convenu qu'une partie de la rémunération du contrat est liée à des objectifs et ne rompt en aucun cas la grille salariale de l'Athletic »