Liverpool s’offre une pépite autrichienne

Par Aurélien Macedo
1 min.
Arne Slot lors du match aller au Parc des Princes @Maxppp

Liverpool commence déjà à préparer la saison prochaine et vient de miser sur un jeune talent autrichien. Seulement âgé de 17 ans, Ifeanyi Ndukwe est un défenseur central robuste qui fait 1m98. Disputant déjà 7 matches de deuxième division autrichienne avec la réserve de l’Austria Vienne, il n’a pas encore débuté en équipe première.

FK Austria Wien
Offiziell: Alle Formalitäten sind geklärt. @LFC hat sich die Option gesichert, Innenverteidiger und Eigengewächs Ifeanyi Ndukwe in der kommenden Sommer-Transferperiode zu verpflichten. 🤝🏻
#faklive
Finaliste avec l’Autriche lors de la dernière Coupe du monde U17, il va fêter ses 18 ans en mars et Liverpool a anticipé cela. Les Reds ont conclu un accord autour d’un transfert estimé à 3 millions d’euros hors bonus pour qu’il débarque cet été.

