Liverpool s’offre une pépite autrichienne

Liverpool commence déjà à préparer la saison prochaine et vient de miser sur un jeune talent autrichien. Seulement âgé de 17 ans, Ifeanyi Ndukwe est un défenseur central robuste qui fait 1m98. Disputant déjà 7 matches de deuxième division autrichienne avec la réserve de l’Austria Vienne, il n’a pas encore débuté en équipe première.

Finaliste avec l’Autriche lors de la dernière Coupe du monde U17, il va fêter ses 18 ans en mars et Liverpool a anticipé cela. Les Reds ont conclu un accord autour d’un transfert estimé à 3 millions d’euros hors bonus pour qu’il débarque cet été.