Le Paris FC annonce l'arrivée d'investisseurs étrangers

Ces deux dernières semaines, la possible vente de l'Olympique de Marseille fait couler beaucoup d'encre. Mais il n'y a pas que le club du sud de la France qui intéresse d'éventuels investisseurs étrangers. En effet, le Paris FC, par la voix de son président Pierre Ferracci, a confirmé l'arrivée d'investisseurs qui demeureront toutefois minoritaires comme il l'a expliqué dans les colonnes du Parisien.

« Je ne suis pas vendeur (...) Le Paris FC est en train de grandir, le projet du club attire aujourd'hui beaucoup d'appétits, des bons et des moins bons. J'ai dû faire le tri (...) Le confinement a retardé certaines négociations mais en plus de l'investisseur qui va arriver, je continuerai à ouvrir le capital dans les prochains mois, précise-t-il. Le capital restera majoritairement national et régional, c'est ça l'essentiel. Il y aura aussi demain des capitaux étrangers dans le club, venant de différents horizons mais qui auront une caractéristique commune. » Le journal précise que le patron du PFC a rencontré Nasser ben Hamed Al Khalifa, l'un des fils du roi du Bahreïn, ces derniers mois.