Brésil : Carlo Ancelotti annonce un rôle important pour Endrick

Carlo Ancelotti compte bien sur Endrick pour l’avenir de la sélection brésilienne. Au moment de dévoiler son groupe pour les matches amicaux contre l’Australie et l’Inde, le sélectionneur de la Seleção a évoqué la concurrence dans le secteur offensif et la place que pourrait progressivement occuper le jeune attaquant. « C’est vrai, nous avons essayé cette année, nous avons regardé beaucoup d’avant-centres. Maintenant, je pense que la situation est un peu plus claire pour tout le monde. Nous avons une paire de jeunes très forts que nous devons accompagner dans leur progression », a expliqué le technicien italien.

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Parmi ces jeunes talents, Ancelotti a particulièrement insisté sur Endrick. « L’un d’entre eux, vous le connaissez tous, c’est Endrick. Nous avons un autre avant-centre qui est jeune et qui s’entraîne très bien. Il y en a d’autres qui ne sont pas dans la liste et qui sont en train d’émerger », a-t-il poursuivi. Malgré une forte concurrence à son poste, l’ancien entraîneur du Real Madrid ne cache donc pas ses attentes autour de son ancien joueur : « Je pense qu’Endrick sera un joueur important pour la sélection dans le futur. »