Jérôme Boateng explique pourquoi il a dit oui à l'OL

Jour de gala à l'Olympique Lyonnais. Les Gones présentaient à la presse un certain Jérôme Boateng (32 ans), champion du monde 2014 avec l'Allemagne et collectionneur de titres avec le Bayern Munich. Une opportunité que le club ne pouvait pas rater de l'aveu même du président Jean-Michel Aulas et du directeur sportif Juninho. Le défenseur central, qui débarque libre de tout contrat, a expliqué pourquoi il avait dit oui à l'écurie rhodanienne avec laquelle il est impatient de faire ses débuts.

«Le mercato a été très long, j'ai eu différentes offres, je voulais avant tout avoir un bon feeling avec le club, trouver le bon projet. J’ai beaucoup parlé avec M. Bosz, on a eu de bonnes conversations. Je suis content d’avoir attendu et de ne pas m’être précipité. Je remercie les autres clubs avec qui j’ai parlé, mais je suis content d’être là. Beaucoup de personnes ont travaillé pour rendre cela possible. Maintenant, c'est à moi de travailler et à faire de mon mieux pour atteindre les objectifs du club. Je connais ce club depuis que je suis jeune, avec la Ligue des Champions, il a toujours eu une bonne équipe, avec de bons joueurs. Je suis pressé de jouer et d’écrire de nouvelles pages de l’histoire du club», a-t-il lancé avant de poursuivre.

Être à 100% le plus vite possible

«La Ligue 1 est attractive, encore plus après ce mercato fou, ça attire forcément d’autres joueurs. Personnellement, ça a un peu joué même si je n’ai pas fait mon choix en fonction de ça. Tu aimes jouer contre les meilleurs». Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'axial vient avec une idée claire : transmettre son expérience pour aider l'équipe lyonnaise à franchir un cap. «C’est important d’apporter ce que je peux à cette équipe, jeune et très talentueuse. Je veux amener mon expérience au club, au vestiaire et à l’équipe, mais aussi ce que j’ai appris au Bayern et en sélection, c’est–à-dire une mentalité de gagnant, la volonté de travailler en équipe. Je trouve que c’est le bon choix, je veux aider les jeunes qui veulent progresser et aider l’équipe et le club à gagner», a-t-il lancé.

Ambitieux, avec l'Europa League dans un coin de sa tête, l'Allemand ne veut pas brûler les étapes et bien se préparer avant de faire ses débuts avec l'OL. «Je n’ai pas joué un match depuis mai, je n’ai pas eu de préparation classique, j’ai été suivi par des coaches et des personnes que je connais pour rester en forme, je dois me préparer pour jouer et être prêt à jouer à mon meilleur niveau. C’est mon objectif à court terme. Je ne peux pas aider l’équipe si je ne suis pas à 100%, sinon je risque des blessures. C’est mon objectif premier et, ensuite, on pourra attaquer. (...)Je veux me sentir bien, je le verrai à l’entraînement, avec l’équipe, avec des discussions avec le coach. Je veux être prêt pour vraiment aider l’équipe. On n’apporte rien à l’équipe si on n’est pas en condition. Je veux vraiment être à 100% pour jouer même si, après avoir vu le stade aujourd’hui, je suis impatient de débuter», a-t-il conclu. Le Groupama Stadium n'attend sans doute que ça !