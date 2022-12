Coupe du Monde 2022, Angleterre-France : les Anglais ne font pas les malins !

La suite après cette publicité

La pression monte doucement, mais sûrement à quelques heures du choc des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 entre l’équipe de France et l’Angleterre. Cependant, pas sûr que Sergio Agüero ait beaucoup lu la presse anglaise ces derniers jours. « Non, mais c'est tous les jours ! 'Mbappé ! Mbappé ! Mbappé !' Toute la journée ! », disait le Kun il y a un an, quand la presse espagnole était en boucle sur le transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pas sûr donc qu’il ait eu envie de feuilleter les journaux d’outre-Manche où on a servi du Mbappé matin, midi, soir. Rapidement identifié comme le danger numéro un des Bleus, Mbappé est mangé à toutes les sauces de l’autre côté de la Manche. « Comment faire pour stopper la fusée Mbappé ? », est la question qui obsède nos meilleurs ennemis.

Mais si le Bondynois est logiquement l’un des principaux sujets de conversation, que pensent les sujets de Sa Majesté de leur équipe ? Envisagent-ils réellement une qualification pour les demi-finales malgré toute cette agitation autour de Kyle Walker, héros de la nation désigné comme principal recours pour arrêter Mbappé ? À vrai dire, on trouve un peu de tout. Hier matin, nous vous avons parlé par exemple de certains médias qui estiment que l’Angleterre est mieux armée avec Jordan Pickford dans ses cages que la France avec Hugo Lloris. Une comparaison qui peut paraître très osée. Ensuite, il y a les plus modestes, ceux qui appellent les Three Lions à ne pas se focaliser uniquement sur Mbappé et qui rêvent d’un succès de prestige face aux champions du monde en titre.

L'Angleterre attend toujours un succès de marque

Un succès qui serait considéré comme la première victoire majeure de l’Angleterre depuis le sacre de 1966. Rien que ça, preuve qu’une certaine modestie règne chez ces Anglais souvent piégés sur le terrain par leur arrogance. « Battez la France et ce sera le meilleur résultat du pays depuis la finale de la Coupe du Monde de 1966. Aucune victoire au cours des 56 dernières années n'est même vaguement comparable si l'équipe de Gareth Southgate bat les champions du monde. Pendant six décennies, nous avons maîtrisé l'art d'échouer face aux véritables prétendants au trophée. Lorsque vous êtes chargé de sélectionner un XI combiné Angleterre / France, vous réalisez à quel point Deschamps est béni, même avec autant de blessures. Pour moi, seuls Kyle Walker, Jude Bellingham et Harry Kane feraient partie du onze de départ français », a ainsi écrit l’ancien défenseur international Jamie Carragher dans sa colonne pour le Telegraph.

De son côté, la BBC est elle aussi restée mesurée. Pour le célèbre média anglais, Français et Anglais ont plusieurs similitudes. Des attaques souvent réalisées sur le côté gauche, des latéraux gauche très offensifs (Théo Hernandez et Luke Shaw), des latéraux droit qui doivent s’attendre à souffrir et deux jeunes milieux très prometteurs (Aurélien Tchouameni et Jude Bellingham) à la lutte dans la bataille de l’entrejeu. Puis, il y a les plus optimistes. Pour le Guardian, ce choc sera le duel entre les deux entraîneurs les plus pragmatiques du plateau. Une lutte tactique qui pourrait tourner en faveur des Anglais puisque « ces dernières années, Gareth Southgate a perfectionné le style qui a fait de Didier Deschamps un champion du monde. Southgate a adopté ces idées pour rendre son équipe d'Angleterre, de construction similaire, beaucoup plus difficile à battre et beaucoup plus réussie que les équipes précédentes. L'Angleterre n'a pas encaissé de but depuis son match d'ouverture au Qatar, une victoire 6-2 contre l'Iran, et elle a atteint la finale de l'Euro l'été dernier sans encaisser de but dans le jeu », écrit le journal. Enfin, le Mirror s’emballe davantage en s’extasiant sur l’armada offensive anglaise que promet d’aligner Southgate. L’exploit est-il en marche ?

