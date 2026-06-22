CdM 2026 : l’Argentine bat l’Autriche grâce à un doublé de Messi et se qualifie pour les 16es !

L’Argentine et l’Autriche s’affrontaient pour le match de la première place du groupe J ce soir à Dallas. Vainqueur 3-0 de l’Algérie grâce à un triplé de sa légende Lionel Messi, la formation albiceleste partait logiquement avec les faveurs des pronostics face à une Autriche qui s’était sortie du piège jordanien (3-1). Pour ce match, Lionel Scaloni a reconduit son 4-4-2, mais avec un petit changement : Montiel était remplacé par Molina. En plus de sécuriser la première place, les Argentins pouvaient également faire entrer leur capitaine un peu plus dans l’histoire. En effet, un seul but de Messi permettait à l’ancien Culé, titulaire ce soir, de reprendre son statut provisoire de meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 et surtout de passer devant Miroslav Klose et donc de devenir le meilleur artilleur de l’histoire des Coupes du Monde. En attendant, peut-être, Kylian Mbappé.

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Désireux de se mettre à l’abri au plus vite, les joueurs de Lionel Scaloni ont rapidement mis le feu à l’Autriche en obtenant un penalty, après consultation de la VAR, suite à un double tacle de deux Autrichiens sur Martinez. Messi ne pouvait pas rêver mieux pour dépasser Klose. C’était sans compter sur le charme du football, qui avait décidé que la Pulga allait rater son penalty (7e). Ce n’était que partie remise… Brouillonne, l’Argentine a fait face à des adversaires courageux, très présents dans leur pressing. L’objectif des hommes de Ralf Rangnick était simple : cadenasser l’axe et pousser les Argentins à évoluer sur les côtés. Pas de quoi faire trembler les champions du monde en titre ni Messi qui a eu deux actions franches. Mais à chaque fois, David Alaba était là pour l’empêcher de marquer (19e, 32e). La Pulga allait-elle être privée de son record ?

Déjà 5 buts en 2 matches pour Messi

La délivrance est finalement arrivée à la 39e minute quand Thiago Almada s’est judicieusement effacé sur un centre de Facundo Medina pour laisser son capitaine ouvrir le score et devenir le meilleur buteur de l’histoire en Coupe du Monde (1-0, 39e). Au terme de cette première période plus symbolique que spectaculaire en termes d’occasions de but, l’Argentine assurait l’essentiel, à savoir un succès qui la qualifiait pour les seizièmes de finale. Au retour des vestiaires, l’Autriche est revenue avec autant de bonnes intentions en exerçant un gros pressing. Une bonne entrée qui a permis à Marcel Sabitzer de faire briller Emiliano Martinez sur coup franc (55e). En face, les Albicelestes peinaient à maintenir le rythme. Ce qui ne signifiait pas que les champions du monde dormaient. Bien au contraire.

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Patients, ils faisaient tourner le cuir tranquillement, en attendant de trouver la faille. Et en trois minutes, ça aurait pu faire mouche si les tentatives d’Enzo Fernandez et de Messi n’avaient pas été repoussées par Kevin Danso (62e) et Alexander Schlager (65e). S’en sont suivi de longues minutes sans grand spectacle ni actions. En fin de match, l’Autriche multipliait les longs ballons aériens pour tenter de trouver les têtes de ses grands gabarits de devant. Sans succès. Un scénario parfait pour l’Argentine qui s’est donc imposée grâce au doublé de son capitaine. Car, oui, Messi s’est arraché dans le temps additionnel pour s’y reprendre à plusieurs fois pour s’offrir un doublé (2-0, 90e+5). Deux buts qui ont fait entrer Lionel Messi dans la légende et qui offrent surtout la première place au classement du groupe J et un billet pour les seizièmes de finale aux champions du monde.

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