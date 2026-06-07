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Aziz Yildirim de retour à la tête de Fenerbahce

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi @Maxppp

Aziz Yıldırım fait son grand retour à la tête de Fenerbahçe après avoir remporté l’Assemblée Générale Extraordinaire Élective avec 17 245 voix, devançant nettement son rival Hakan Safi (9 927 voix). Figure historique et emblématique du football turc, l’homme d’affaires de 73 ans reprend les rênes du club stambouliote avec l’ambition de restaurer sa domination nationale et de briller à nouveau sur la scène européenne, soutenu par une ferveur populaire intacte.

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Ce nouveau chapitre marque un tournant après la fin de son précédent mandat (1998-2018), une ère de deux décennies marquée par d’immenses succès sportifs, des investissements massifs dans les infrastructures et le développement de la marque Fenerbahçe. Cependant, les dernières années de cette présidence avaient été assombries par d’intenses batailles judiciaires, notamment l’affaire des matches truqués de 2011 dont il a finalement été blanchi, et une usure du pouvoir qui avait conduit à sa défaite face à Ali Koç en 2018.

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