Aziz Yildirim de retour à la tête de Fenerbahce

Aziz Yıldırım fait son grand retour à la tête de Fenerbahçe après avoir remporté l’Assemblée Générale Extraordinaire Élective avec 17 245 voix, devançant nettement son rival Hakan Safi (9 927 voix). Figure historique et emblématique du football turc, l’homme d’affaires de 73 ans reprend les rênes du club stambouliote avec l’ambition de restaurer sa domination nationale et de briller à nouveau sur la scène européenne, soutenu par une ferveur populaire intacte.

La suite après cette publicité

🗳️ Sayın Aziz Yıldırım, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımızda aldığı 17.245 oyla Kulübümüzün Başkanı seçilmiştir.



🟡 Aziz Yıldırım: 17.245

⚪️ Hakan Safi: 9.927 pic.twitter.com/EkxSR0PrDu — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 7, 2026

Ce nouveau chapitre marque un tournant après la fin de son précédent mandat (1998-2018), une ère de deux décennies marquée par d’immenses succès sportifs, des investissements massifs dans les infrastructures et le développement de la marque Fenerbahçe. Cependant, les dernières années de cette présidence avaient été assombries par d’intenses batailles judiciaires, notamment l’affaire des matches truqués de 2011 dont il a finalement été blanchi, et une usure du pouvoir qui avait conduit à sa défaite face à Ali Koç en 2018.