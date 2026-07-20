Argentine : deux supporters décèdent pendant la finale perdue, la soirée vire au cauchemar à Buenos Aires

Après la défaite de l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026, plusieurs milliers de supporters se sont réunis autour de l’Obélisque de Buenos Aires pour rendre hommage à la sélection, malgré le titre mondial échappé. Initialement placée sous le signe de la reconnaissance envers Lionel Messi et ses coéquipiers, le rassemblement a progressivement dégénéré dans la soirée, avec des affrontements entre certains supporters et les forces de l’ordre. Selon le média argentin Olé, la police de la ville de Buenos Aires est intervenue avec des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes, des bâtons et un véhicule anti-émeute pour disperser la foule.

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La situation aurait basculé après l’interpellation d’un supporter, qui a provoqué de premières tensions entre les forces de l’ordre et plusieurs personnes présentes sur place. Cette soirée marquée par la déception du titre perdu a également été endeuillée par plusieurs drames : selon le SAME, deux supporters, âgés de 67 et 88 ans, sont décédés après des arrêts cardiaques survenus pendant la finale. D’autres incidents ont été signalés, avec notamment plusieurs blessés pris en charge après des chutes, des malaises et des affrontements dans la zone de l’Obélisque.