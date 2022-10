La réponse cash de Juanfran à Alvaro Morata sur l'arbitrage

Lors d’un événement de solidarité organisé à Madrid pour la Journée mondiale du cancer du sein ce mercredi, Juanfran, tout jeune retraité depuis sa dernière expérience au Brésil avec Sao Paulo, a tenu à répondre à Alvaro Morata à propos de la polémique sur l'arbitrage. Interrogé sur le match nul entre l'Atlético Madrid et le Rayo Vallecano ce mardi (1-1), l’ancien arrière-droit a préféré se concentrer sur la performance des madrilènes.

« L’équipe jouait mieux après deux très bons matches, avec une dynamique qui a fait plaisir aux fans, et hier nous étions meilleurs que le Rayo et nous pouvions tuer le match, mais nous ne l’avons pas fait à cause de plusieurs petits détails. Donc, moins nous parlons des arbitres, mieux c’est », a tout d'abord commenté l'intéressé avant de poursuivre sur la même longueur d'onde : « l'arbitre peut faire des erreurs tout comme nous faisons des erreurs, donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à redire, ce sont des excuses. De la part de l'Atlético de Madrid, notre soutien total aux arbitres. » Une sortie qui devrait faire retomber un peu la tension en Espagne jusqu'à la prochaine polémique néanmoins...