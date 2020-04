Barça : David Villa donne son avis sur le retour de Neymar

Du côté de Barcelone, tout le monde semble vouloir que Neymar revienne. C'est du moins la réponse qui revient tout le temps lorsqu'un grand nom du club est interrogé publiquement sur le Brésilien. Après Xavi, Iniesta ou encore Puyol, cette fois c'est David Villa, un des grands artisans de l'excellente saison 2010/2011 du club, qui s'est exprimé dans un live avec le youtuber espagnol DjMariio.

« Ce serait une bonne chose pour le Barça. C'est un des meilleurs joueurs du monde, il s'adapterait partout, mais surtout au Barça où on a déjà vu qu'il est comme un poisson dans l'eau. Il nous avait procuré beaucoup de bonheur. Oui je pense que c'est possible qu'il revienne, mais ça ne sera pas facile que ça se produise », a lancé le grand attaquant de la Roja des années 2000 et 2010. Encore un soutien de poids pour le retour du Brésilien.