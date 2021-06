L'Allemagne, Manuel Neuer, le Bayern Munich, Thomas Tuchel : les confidences de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Les prises de parole de Kylian Mbappé (22 ans) sont scrutées à la loupe ces derniers mois, alors que son avenir au Paris SG reste incertain. La semaine passée, son entretien accordé à Esquire a eu un retentissement mondial. On peut prédire le même écho pour son interview accordée ce mardi à Sport Bild en Allemagne, futur adversaire des Bleus lors de l'Euro 2020. Et, forcément, l'attaquant de l'équipe de France a été interrogé sur la Nationalmannschaft.

«Le match le plus difficile ? Contre l'Allemagne. Parce que c'est notre premier match. L'équipe allemande est composée de nombreux jeunes joueurs extrêmement ambitieux. Il y a aussi des revenants comme Thomas Müller», a-t-il lancé, soulignant la force collective des hommes de Joachim Löw. «L'Allemagne a une équipe extraordinaire avec un collectif très fort. Et bien sûr, ils ont un très bon gardien, ce qui n'est pas sans importance pour moi», a-t-il lancé, évoquant plus en longueur Manuel Neuer.

Neuer n'a pas de secret pour lui

«Oui, Neuer est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football. Je l'ai joué quelques fois donc je le connais très bien. Mais bien sûr, je le regarde à nouveau au préalable et analyse tout pour voir ce qu'il aime particulièrement et ce qu'il n'aime pas. Cela m'aidera à marquer contre lui. (Qu'est-ce qu'il n'aime pas ?) Je ne vais pas le révéler maintenant (rires)», a-t-il malicieusement répondu. Entre le portier du Bayern et lui, c'est une vieille histoire. L'admiration est totale.

«Le FC Bayern est l'un des cinq meilleurs clubs du monde. On ne peut que les féliciter pour la façon dont ils parviennent à maintenir la qualité dans l'équipe chaque année. Ils savent juste ce qu'ils font. Maintenant, Boateng et Alaba sont partis, mais Upamecano, qui est un excellent défenseur, est arrivé. Ils ont un concept clair qui fait d'eux un grand club», a-t-il salué, lui qui attend des garanties du PSG sur le plan sportif pour éventuellement prolonger son bail (juin 2022).

Admiration pour le Bayern et Tuchel

De quoi l'attirer un jour vers l'Allianz Arena ? Le champion du monde 2018 a laissé la porte entrouverte. «Oui, Lucas m'a dit que je devais venir au Bayern Munich. Dans le football, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais je suis actuellement très heureux comme ça», a-t-il confié avant de se rappeler de son ancien technicien à Paris, l'Allemand Thomas Tuchel, aujourd'hui à Chelsea. «Après l'Euro, je vais l'appeler (pour le féliciter pour la Ligue des Champions) car j'ai vraiment une très bonne relation avec lui», a-t-il indiqué avant de conclure.

«Il est fantastique dans le domaine tactique. Il sait exactement comment les adversaires se comporteront et peut prédire les matches très précisément. Et il faut aussi en tenir compte : c'est encore un très jeune entraîneur. Il peut devenir l'un des meilleurs entraîneurs du futur. Il l'a prouvé pas plus tard qu'avec sa victoire en Ligue des Champions». La Deutsche Qualität, Kylian Mbappé apprécie.