Menu Rechercher
Commenter 4
Info FM Bundesliga

Neil El Aynaoui va filer à Leipzig

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Neil El Aynaoui @Maxppp

Le RB Leipzig tient une nouvelle recrue surprise. Selon nos informations, et comme révélé par Sky Germany, le club allemand a trouvé un accord verbal avec l’AS Roma pour le transfert de Neil El Aynaoui. Le milieu de terrain marocain va donc prendre la direction de la Bundesliga, avec un accord entre les deux clubs désormais bouclé.

La suite après cette publicité

L’opération prendra la forme d’un prêt payant de 4 M€, assorti d’une option d’achat de 25 M€, ainsi que d’une clause de pourcentage à la revente. Leipzig qui cherchait un renfort au milieu a donc récupéré le Marocain qui était notamment pisté par Crystal Palace.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Leipzig
Neil El Aynaoui

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Leipzig Logo RB Leipzig
Neil El Aynaoui Neil El Aynaoui
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier