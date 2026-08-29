Neil El Aynaoui va filer à Leipzig

Le RB Leipzig tient une nouvelle recrue surprise. Selon nos informations, et comme révélé par Sky Germany, le club allemand a trouvé un accord verbal avec l’AS Roma pour le transfert de Neil El Aynaoui. Le milieu de terrain marocain va donc prendre la direction de la Bundesliga, avec un accord entre les deux clubs désormais bouclé.

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L’opération prendra la forme d’un prêt payant de 4 M€, assorti d’une option d’achat de 25 M€, ainsi que d’une clause de pourcentage à la revente. Leipzig qui cherchait un renfort au milieu a donc récupéré le Marocain qui était notamment pisté par Crystal Palace.