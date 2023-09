Séville veut jouer un mauvais tour à Al-Ittihad pour Sergio Ramos !

Libre depuis la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin dernier, Sergio Ramos a eu quelques difficultés pour trouver une nouvelle équipe pour se relancer alors le mercato estival a été plutôt calme pour l’Espagnol, malgré quelques rumeurs de transfert en juillet. Pourtant, l’ancien joueur du Real Madrid venait de réaliser une deuxième saison convaincante dans la capitale. Logiquement donc, les choses se sont décantées ces dernières semaines quand le défenseur central espagnol a été approché par plusieurs clubs dont deux en Turquie (Besiktas et Galatasaray) et un autre en Arabie saoudite (Al-Ittihad).

La suite après cette publicité

Comme nous vous l’avons révélé ce dimanche, Sergio Ramos devait initialement se rendre en Arabie saoudite lors des prochains jours afin de négocier et finaliser son transfert au Moyen-Orient sachant qu’Al-Ittihad avait accéléré les démarches pour le faire venir. Malgré des offres intéressantes en provenance des deux formations turques, le joueur de 37 était jusqu’alors déterminé à rejoindre le club saoudien. Mais un retournement de dernière minute pourrait finalement tout changer dans ce dossier. En effet, ce lundi, le club formateur du défenseur espagnol, le FC Séville, a fait une proposition à son entourage afin de le rapatrier en Andalousie.

À lire

JT Foot Mercato : les ultimes tentatives des clubs d’Arabie saoudite pour piller l’Europe

Les discussions se poursuivent

Alors que Victor Orta a remplacé Monchi, parti à Aston Villa, à la fin de la saison dernière en tant que directeur sportif du FC Séville, le dirigeant espagnol n’avait pas tout de suite répondu positivement à la demande de Sergio Ramos en juin dernier de rentrer au bercail. L’homme de 44 ans a néanmoins désormais donné son feu vert pour que la proposition du club sévillan soit envoyée le plus vite possible au défenseur central. Malgré ce vif intérêt et une envie réciproque de se retrouver, les négociations sont toujours en cours entre les différentes parties prenantes de ce dossier. Néanmoins, ce dernier devrait être bouclé dans les prochains jours, d’autant plus que la saison a déjà repris.

La suite après cette publicité

Si Sergio Ramos rejoint le FC Séville, l’ancien joueur du Real Madrid retrouverait par la même occasion la Ligue des Champions alors que le club sévillan s’est qualifié en gagnant la dernière édition de la Ligue Europa. La formation entraînée par José Luis Mendilibar fait d’ailleurs partie du groupe B avec Arsenal, le PSV Eindhoven et le RC Lens. Il s’agirait donc d’un nouveau challenge très intéressant en Europe pour le natif de Camas et une belle occasion d’augmenter son nombre de participations aux rencontres de la plus prestigieuses des compétitions européennes. Cependant, pour rappel, Besiktas a décidé de fixer une deadline jusqu’à demain pour avoir la réponse définitive de l’Espagnol tandis qu’Al-Ittihad fait toujours le forcing pour l’attirer… Affaire à suivre donc…