Algérie : Vladimir Petković prolonge jusqu’en 2028

À quelques jours de l’entrée en lice de l’Algérie en Coupe du Monde, la Fédération algérienne a annoncé la prolongation de Vladimir Petković, jusqu’en 2028. Arrivé en février 2024, le Suisso-Bosniaque a permis aux Fennecs de retrouver la phase finale d’un Mondial, près de 12 ans après leur dernière participation. Il a également guidé l’Algérie jusqu’en quart de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, avant d’être évincée par le Nigeria (0-2).

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« La Fédération Algérienne de Football (FAF) annonce la prolongation du contrat du sélectionneur national, Vladimir PETKOVIC, jusqu’au 31 juillet 2028 », vient d’annoncer la FAF. Son bilan chez les Fennecs ? Trois défaites, quatre nuls et 24 victoires, dont la dernière face aux Pays-Bas pour leur premier match de préparation pour le Mondial (0-1). Pour rappel, les Algériens affronteront la Bolivie, ce mercredi (22h) pour leur second match amical avant la Coupe du Monde. Versés dans le groupe J, ils débuteront leur compétition par un choc contre l’Argentine, avant d’affronter la Jordanie puis l’Autriche.