Au tour de Strasbourg de changer d’entraîneur durant cette trêve internationale. Après Le Havre, qui a confié son équipe première à Valérien Ismaël pour remplacer Didier Digard, lequel a rebondi à Lens et pris la suite de Yannick Cahuzac, le Racing met fin à la mission d’Hugo Oliveira après 10 journées de championnat seulement. Le Portugais n’a jamais su trouver la bonne formule avec un effectif refait à neuf l’été dernier.

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«Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Hugo Oliveira ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. L’ensemble du Club remercie Hugo Oliveira et son staff pour leur engagement quotidien auprès des joueurs depuis leur arrivée à Strasbourg. Le Racing leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière.», indique le communiqué du club alsacien. 13e de Ligue 1 avec seulement 3 petites victoires, il était encore temps de changer les choses pour espérer terminer l’exercice 2026/2027 à une place européenne.

Oliveira aura tenu 10 matchs

Arrivé cet été en provenance de Famalicao, Oliveira a tout de suite connu des difficultés. En plus d’un vestiaire et d’un effectif chamboulé, orphelin de ses meilleurs éléments partis durant le mercato, il a eu toutes les peines du monde à dégager une équipe type et cohérente en ce début de saison. La préparation fut très inquiétante, comme les premiers matchs, à l’image de cette déroute au Vélodrome contre l’OM 4-0 lors de la 2e journée.

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La direction a rapidement vu que les choses n’allaient pas et a décidé d’appuyer sur le bouton durant cette seconde trêve. Oliveira sera remplacé par un compatriote. Vitor Matos se voit confier les clés de l’équipe, lui qui sort d’une expérience très réussie à Cardiff. C’est d’ailleurs là-bas que Strasbourg est venu le chercher, n’hésitant pas à débourser 6 M€ pour enrôler ce nouvel entraîneur.

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«Le Racing Club de Strasbourg Alsace officialise la nomination de Vítor Matos au poste d’entraîneur de l’équipe première. Le technicien portugais rejoint Strasbourg en provenance de Swansea City. L’ensemble du Racing lui souhaite la bienvenue en Alsace», peut-on lire dans un communiqué. En espérant plus de réussite que son prédécesseur.