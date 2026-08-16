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Trophée des Champions

Trophée des Champions : Kyllian Antonio privé des célébrations !

Par Josué Cassé
1 min.
Lens @Maxppp
Lens 1-0 PSG

C’est une image captée par le diffuseur Ligue 1+ qui risque de faire parler. Expulsé en cours de rencontre après un tacle appuyé sur Maghnes Akliouche, Kyllian Antonio ne pourra pas célébrer aux côtés de ses coéquipiers ce dimanche soir.

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En effet, alors que le RC Lens est finalement venu à bout du PSG lors du Trophée des Champions (1-0), le jeune défenseur du RC Lens est contraint de rester dans les vestiaires alors que les Sang et Or s’apprêtent à recevoir le trophée. De quoi rendre sa soirée encore un peu plus frustrante même s’il a finalement pu revenir sur la pelouse quelques minutes plus tard.

Pub. le - MAJ le
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