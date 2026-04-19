PSG : l’hommage du CUP à un jeune joueur de l’académie

Le Paris Saint-Germain reçoit actuellement l’Olympique Lyonnais en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre qui ne se déroule pas comme prévu pour les Parisiens, menés à l’entame de cette seconde période. Dans les tribunes, les supporters parisiens ont profité de cette rencontre pour rendre hommage au jeune Armand, agressé il y a quelques jours lors d’un tournoi au Portugal. « Armand, vraie mentalité parisienne, les ultras sont avec toi », ont-il inscrit sur une banderole.

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Pour rappel, le jeune garçon de 13 ans avait été violemment agressé, alors qu’il avait pris la défense d’un coéquipier victime d’insultes racistes. La PSG Academy s’était retirée du tournoi avant de porter plainte. Armand, lui, avait subi un traumatisme crânien suite aux coups reçus.