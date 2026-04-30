La blague d’Eric Roy sur PSG - Bayern

Du Eric Roy dans le texte. Souvent très taquin face aux médias, le coach brestois est resté fidèle à lui-même lorsqu’il a été invité à commenter l’opposition formidable offerte par le PSG et le Bayern Munich (5-4), mardi soir, en demi-finale aller de Ligue des Champions. L’entraîneur breton a surtout rappelé que son équipe n’avait pas attendu ce match-là pour marquer et concéder autant de buts dans ses matchs.

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«Moi, j’aimerais bien avoir les attaquants du Bayern Munich ou du PSG et gagner les matchs en marquant un but de plus que les adversaires. Mon ADN ? Elle dépend des joueurs que j’ai pour essayer de trouver le meilleur système, la meilleure organisation. Mais nous aussi on fait des 4-3, des 3-3… on n’a pas attendu qu’il y ait le PSG contre le Bayern Munich. » Dernier exemple en date ? Le 3-3 concédé face à Lens ce mois-ci alors que son équipe menait 3-0.