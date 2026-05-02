BL : avant le PSG, le Bayern Munich arrache le nul contre Heidenheim

Ce samedi, le traditionnel multiplex de l’après-midi avait lieu en Bundesliga et nous offrait cinq matches. Après un match exceptionnel face au PSG, le Bayern Munich accueillait Heidenheim quelques jours avant le match retour face aux Parisiens. Déjà champion, le club bavarois faisait largement tourner et Vincent Kompany a aligné de nombreux joueurs du centre de formation contre la lanterne rouge. Forcément, Heidenheim, qui se bat encore pour le maintien, a rapidement pris les devants grâce à des buts de Zivzivadze (0-1, 22e) et Dinkci (0-2, 31e). Malgré la réduction de l’écart puis l’égalisation de Leon Goretzka (44e, 57e), c’est finalement Zivzivadze, impressionnant cet après-midi, qui a remis les visiteurs devant au tableau d’affichage. Le score n’a plus évolué malgré les entrées d’Olise, Diaz, Kane et Kimmich à la mi-temps. Pourtant, en fin de match, le Bayern est revenu. A l’instar de sa remontada de la semaine dernière contre Mayence, le Bayern a égalisé en fin de match grâce au but contre-son-camp de Ramaj (3-3, 90+10e). Avec ce nul, Heidenheim revient à trois points du barragiste, Sankt Pauli.

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Dans le même temps, l’Eintracht Francfort recevait Hambourg. Dans la course aux places européennes, les coéquipiers de Fares Chaibi ont fait une mauvaise opération. Malgré l’ouverture du score de Can Uzun au retour des vestiaires (1-0, 49e), l’Eintracht a encaissé deux buts signés Gronbaek et Fabio Vieira. Avec cette défaite, Francfort stagne à la 7e place. En fin de match, l’Union Berlin a arraché le nul face Cologne (2-2). Match très prolifique également à Hoffenheim, cinquième, qui fait une mauvaise opération dans la course à l’Europe en étant accroché en fin de match par Stuttgart (3-3), quatrième. Enfin, Augsbourg s’est imposé sur la pelouse du Werder Brême (3-1).

Les résultats de 15h30 :

Eintracht Francfort 1-2 Hambourg : Uzun (48e) / Gronbaek (51e), Vieira (59e)

Hoffenheim 3-3 Stuttgart : Kramaric (8e, 49e), Touré (23e) / Fuhrich (20e), Demirovic (64e), Tomas (90+5e)

Union Berlin 2-2 Cologne : Rothe (73e), Burku (89e) / Bulter (33e), El Mala (61e)

Bayern Munich 3-3 Heidenheim : Goretzka (44e, 57e), Ramaj (90+10e c.s.c) / Zivzivadze (22e, 76e), Dinkci (31e)

Werder Brême 1-3 Augsbourg : Schmid (64e) / Kade (24e, 45+3e), Jakic (69e)