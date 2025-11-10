OL : Jorge Maciel est confiant pour l’avenir

Ce dimanche, l’OL s’est incliné en toute fin de rencontre face au PSG en clôture de la 12e journée de Ligue 1 (2-3). Une fin de rencontre épique qui n’a pas tourné en faveur des Gones et qui a forcément alimenté leur colère contre l’arbitrage, jugé clairement en leur défaveur après le match. Malgré cette défaite, Lyon peut se targuer d’avoir joué valeureusement face au champion d’Europe en titre tout en étant privés de nombreux joueurs blessés ou suspendus. Sortant de trois matches sans victoire dans l’élite, l’OL fait du surplace au classement avec une septième place frustrante vu le réel niveau des Gones sur le pré.

Pourtant, Jorge Maciel n’est pas inquiet. Interrogé après la rencontre, l’entraîneur adjoint de Paulo Fonseca a fait part de sa confiance pour la suite des événements dans le Rhône : «pour la suite, on doit être alertes. On a passé notre pire série avec des gros matches. On a joué contre toutes les équipes du Top 5 et on a perdu notre premier match ce soir. On reste fier. La moindre erreur se paye cash à ce niveau. Nous sommes un groupe très fort pour revenir deux fois dans ce match. Malgré la frustration et les sentiments d’injustice, on a su faire le travail. Dans la rigueur et l’engagement, malgré l’enchaînement des matches, le chemin est bon pour nous. On va avoir une série de matches intéressants jusqu’à la trêve. Il faudra jouer avec ambition.»