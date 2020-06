PSG : Neymar réagit au retour de la Ligue des champions

Ce mercredi, le Comité exécutif de l'UEFA a officialisé le retour de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Les deux compétitions se disputeront via un Final 8 en août prochain. En ce qui concerne la coupe aux grandes oreilles, c'est le Portugal qui accueillera ce tournoi à huit équipes qui se disputera donc à élimination directe. Ainsi, le Paris Saint-Germain qualifié pour les quarts de finale, connaîtra son futur adversaire lors du tirage au sort fixé au 10 juillet. Une excellente nouvelle pour Neymar (28 ans) qui n'a pas caché sa joie de reprendre les hostilités en Coupe d'Europe avec le PSG.

L'international brésilien en est allé de son petit tweet pour exprimer sa satisfaction, et a même donné des précisions sur les modalités du retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes. « Quand j'entends que la Ligue des champions revient. Lisbonne accueillera la suite de la compétition avec des matchs à élimination directe en août. L'adversaire du PSG sera connu lors d'un tirage au sort le 10 juillet, » précise la star brésilienne. Nul doute que Neymar sera plus motivé que jamais pour cette reprise des hostilités !