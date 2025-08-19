Le patron de Ligue 1+ monte au créneau pour défendre le PSG

Le lancement de Ligue 1+ a été marqué par un démarrage solide, avec déjà plus de 600.000 abonnés dès le premier week-end, un chiffre supérieur à ce que DAZN avait atteint sur toute la saison passée. Nicolas De Tavernost, invité de l’After Foot sur RMC, a salué ce succès initial et rappelé que la nouvelle chaîne voulait offrir une expérience plus immersive, notamment en ouvrant l’accès aux coulisses des clubs et en filmant dans les vestiaires. Cette approche vise à rapprocher les supporters de leurs équipes et à différencier la Ligue 1+ des précédents diffuseurs en misant sur l’exclusivité et l’authenticité.

Cependant, certains observateurs ont pointé un manque d’implication du Paris Saint-Germain dans cette mise en avant des coulisses, notamment lors de son déplacement à Nantes. De Tavernost a défendu le club de la capitale en expliquant que son statut particulier et son exigence sportive justifiaient une certaine prudence. Selon lui, le PSG adopte une position d’observation vis-à-vis du projet, attendant de voir si la chaîne séduira vraiment les supporters avant de s’investir davantage. L’enjeu pour la LFP sera donc de convaincre progressivement le club phare du championnat de s’engager plus pleinement dans cette collaboration.

Un traitement particulier pour le PSG ?

«J’ai vu le PSG à Nantes, ils ont fait des choses qu’on leur a demandées, c’était convivial. D’autre part, c’est vrai qu’ils ont un statut, ils arrivent, le nombre de compétition, donc ils font très attention au sportif. Donc c’est normal qu’ils fassent attention, après, c’est à nous de les convaincre et je pense qu’ils nous observent aussi, en se disant: 'Est-ce que ça va marcher ou pas ?', 'Est-ce que les fans et les supporters sont contents de cette chaîne ou pas?' C’est-à-dire que c’est un peu comme tout le monde. Si ça avait été un échec, personne ne nous aurait suivi. Maintenant que c’est un succès, on peut dire que c’est un succès, en tout cas le démarrage, on va avoir beaucoup d’adhésion, je le souhaite, dont celle du PSG», a-t-il déclaré sur l’antenne de RMC Sport. Enfin, De Tavernost a abordé la question de la neutralité éditoriale et des polémiques autour de certains consultants perçus comme trop proches d’un club, à l’image de Giovanni Castaldi récemment pris à partie. Le patron de LFP Médias a insisté sur la nécessité de refléter la diversité des sensibilités et des opinions, sans chercher à imposer une vision unique.

Pour lui, avoir des intervenants qui défendent leur club de cœur n’est pas un problème, tant que l’équilibre global est respecté et que les dix-huit clubs de Ligue 1 trouvent leur place à l’antenne. Ce positionnement vise à instaurer une pluralité assumée tout en garantissant le respect et la sécurité des journalistes et consultants. : «Il y avait Javier Pastore en bord terrain (lors de Nantes-PSG) et il n’est pas Marseillais. Il faut que ce soit équilibré. Quand vous représentez les dix-huit clubs, vous ne pouvez pas prendre parti. Mais que chacun puisse avoir son opinion, la défense de son club, ça ne me dérange pas. Le public, les supporters parfois, n’acceptent pas. Ce qui est arrivé à Giovanni Castaldi n’est pas normal. Nous le soutenons à fond. Qu’il y ait quelqu’un qui soit plutôt pro-Paris, pro-Lyon ou pro-Lille, mais que ce ne soit pas une opinion unique, ça me paraît normal». En tout cas, cette première semaine de Ligue 1+ est déjà un franc succès.