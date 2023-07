Amical : Chelsea et Newcastle se neutralisent

La suite après cette publicité

Pas de vainqueur entre Chelsea et Newcastle. Les Blues affrontaient les Magpies la nuit dernière, dans le cadre de leur tournée de pré-saison aux États-Unis. L’occasion pour Christopher Nkunku d’être aligné sur le front de l’attaque aux côtés d’un Nicolas Jackson épatant. Ce dernier qui a d’ailleurs ouvert le score dès la 12e minute de jeu après une beau mouvement, initié par Cesare Casadei et Ian Maatsen, deux joueurs prêtés l’an dernier (Reading et Burnley).

Juste avant la pause, Miguel Almiron a égalisé après une erreur grossière d’anticipation signée Marc Cucurella. Malgré de multiples occasions pour Chelsea en seconde période, Nick Pope a su garder sa cage inviolée juste après son entrée en jeu. Un coaching payant d’Eddie Howe qui permet à son équipe d’obtenir un nul 1-1 bien mérité. Prochain rendez-vous pour les Blues : dimanche à 20h45 pour un derby du sud-ouest de Londres face à Fulham.

