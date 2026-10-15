PSG : la critique de Désiré Doué sur la deuxième période contre City

Le Paris Saint-Germain poursuit son excellent début de campagne européenne. Vainqueurs de Manchester City (4-2) à l’Etihad Stadium, les Parisiens occupent la tête de la phase de ligue avec deux victoires en deux matchs et dix buts inscrits. Auteur de l’ouverture du score et passeur décisif pour Ousmane Dembélé, Désiré Doué a été l’un des grands artisans de ce succès. Interrogé au micro de TNT Sports, l’international français n’a pas caché sa satisfaction. « C’était incroyable aujourd’hui. L’ambiance était exceptionnelle aussi. Quand on est footballeur, on veut disputer ce genre de match. Je pense qu’on a bien joué, même si notre deuxième période était moins bonne », a-t-il confié.

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Malgré les trois buts d’avance à la pause, Doué a reconnu que son équipe avait connu un relâchement face aux Citizens. « Quand on mène 3-0 à la mi-temps, on peut penser qu’on peut se relâcher, mais c’est le plus haut niveau. City possède certains des meilleurs joueurs du monde, comme Haaland. Nous devons être meilleurs défensivement », a-t-il averti. Un point à corriger rapidement pour les hommes de Luis Enrique, qui retrouveront dès la semaine prochaine leur dauphin, le FC Barcelone, au Parc des Princes pour le choc de la troisième journée de Ligue des Champions.