Ligue des Champions
Vidéo : Ousmane Dembélé libère le PSG
1 min.
@Maxppp
Ousmane Dembélé a libéré le PSG ce mardi soir à Anfield. Comme la saison passée, le Ballon d’Or 2025 a trouvé la faille sur la pelouse de Liverpool.
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CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 22:41
LE BALLON D'OR OUSMANE DEMBÉLÉ FAIT SOUFFLER LE PSG 😮💨Voir sur X
Crochet, frappe, but : c'est trop facile pour Dembouz 🥵
#LIVPSG | #UCL
Crochet, frappe, but : c'est trop facile pour Dembouz 🥵
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A la 72e minute, servi par Kvaratskhelia à l’entrée de la surface, il a d’abord feinté la frappe avant d’envoyer un enroulé pied gauche qui a fini au fond des filets. Un but salvateur pour le PSG, qui était en grande difficulté en deuxième période.
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