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Ligue des Champions

Vidéo : Ousmane Dembélé libère le PSG

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ousmane Dembélé buteur @Maxppp
Liverpool 0-2 PSG

Ousmane Dembélé a libéré le PSG ce mardi soir à Anfield. Comme la saison passée, le Ballon d’Or 2025 a trouvé la faille sur la pelouse de Liverpool.

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CANAL+ Foot
LE BALLON D'OR OUSMANE DEMBÉLÉ FAIT SOUFFLER LE PSG 😮‍💨

Crochet, frappe, but : c'est trop facile pour Dembouz 🥵

#LIVPSG | #UCL
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A la 72e minute, servi par Kvaratskhelia à l’entrée de la surface, il a d’abord feinté la frappe avant d’envoyer un enroulé pied gauche qui a fini au fond des filets. Un but salvateur pour le PSG, qui était en grande difficulté en deuxième période.

Pub. le - MAJ le
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