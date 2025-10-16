Menu Rechercher
Girona : l’ancien Marseillais Azzedine Ounahi élu joueur du mois

Par Hanif Ben Berkane
Azzedine Ounahi avec le Maroc @Maxppp

Cet été, l’Olympique de Marseille a réussi à se débarrasser d’un indésirable. Recruté à l’hiver 2023 en provenance d’Angers, le Marocain Azzedine Ounahi devait continuer son incroyable progression. Mais il n’a pas réussi à passer ce fameux cap. Prêté la saison dernière au Panathinaïkos pour se relancer, Ounahi a performé en Grèce et il a donc rebondi à Gérone cette saison.

🌟 Azz, el Jugador Estrella del mes de setembre! 🪄
Le milieu de 25 ans n’a pas mis très longtemps avant de s’acclimater au championnat espagnol, dans une équipe qui était lanterne rouge. Auteur de 4 rencontres en Liga en septembre et buteur face à Bilbao, Ounahi a marqué les esprits puisqu’il a été élu joueur du mois dans son club. Une récompense qui illustre encore tout son talent.

