Coupe du Monde 2026, Portugal : au tour de Francisco Conceição de subir une vague de haine après des propos sur Cristiano Ronaldo !

Le Portugal a mal lancé sa Coupe du Monde 2026. En fin de semaine dernière, les Lusitaniens ont dû se contenter d’un triste match nul 1-1 face au Congo. Un résultat décevant, et surtout, un contenu particulièrement mauvais. Depuis le coup de sifflet final, les critiques s’abattent sur la sélection du sud de l’Europe, considérée par beaucoup d’observateurs comme un sérieux candidat au titre final, en bonne partie en raison de son incroyable milieu de terrain.

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Surtout, Cristiano Ronaldo cristallise les tensions. Il divise clairement au pays, où certains le défendent bec et ongles malgré une nouvelle prestation insipide contre le Congo, alors que d’autres estiment qu’il n’a plus le niveau pour être titulaire. De quoi créer de vives crispations autour du groupe portugais. En qualifiant CR7 de simple « joueur de plus » qui est « comme les autres joueurs », João Neves a par exemple été victime d’un sacré déferlement de haine, sur les réseaux sociaux principalement.

Conceiçao pris pour cible

Désormais, c’est au tour de Francisco Conceiçao d’être dans le viseur des pro-CR7. « Je crois que Cristiano, quand il s’agit de marquer des buts, il n’y a personne comme lui. Nous ne ressentons pas le besoin ni l’obligation de lui donner le ballon. Je fais la passe au joueur qui est le mieux démarqué », a déclaré l’ailier portugais, en marge du match de sa sélection contre l’Ouzbékistan demain à 19h. Des propos qui n’ont pas plu aux fans de la légende portugaise, et Conceiçao est aussi ciblé par de vives insultes.

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« Les réseaux sociaux de Francisco Conceição envahis par les supporters de Ronaldo », souligne par exemple le journal A Bola, qui met en avant certains propos comparant le Portugal à l’Argentine, où l’équipe et les joueurs jouent pour faire briller Messi. Un climat tendu, auquel il faut rajouter la polémique autour de la nomination de Roberto Martinez à la tête d’Al-Nassr après le Mondial, ce qui ne va logiquement pas l’inciter à mettre CR7 sur le banc, sous peine de déjà se mettre à dos la star de son prochain club…