JT Foot Mercato : c’est la panique au FC Barcelone !

La Bérézina du Barça

Du côté de Barcelone, la nouvelle élimination en coupe européenne fait jaser. En témoigne la brouille entre Robert Lewandowski et Ansu Fati. En fin de match, le Polonais a vu son jeune coéquipier lui enlever la dernière chance pour arracher l’égalisation. Très frustré, Le polonais a sévèrement rappelé à l’ordre son coéquipier. Selon As, Lewandowski se serait ensuite dirigé vers Jordi Alba, un des vice-capitaines, pour lui exprimer toute sa frustration. Xavi a lui semblé un peu fataliste : « C’est dommage. Ils sont très forts physiquement. Leur premier but nous a fait beaucoup de mal. Les circonstances, ça se joue sur des détails. ###C’est dommage, car l’équipe a tout donné et méritait peut-être un peu plus. […] Le sentiment est que nous étions meilleurs que la saison dernière. […] L’année prochaine, nous essaierons à nouveau. Nous devons être très autocritiques. Maintenant, il est temps de se concentrer sur le championnat et la coupe. » Au Barça, on préfère vite passer à autre chose, peut-être parce que cette nouvelle campagne européenne est une catastrophe pour les finances du club. C’est ce qu’explique As aujourd’hui. Sortis dès la phase de poules de C1, les Blaugrana avaient déjà dû faire une croix sur une dizaine de millions d’euros. Le problème c’est qu’ils avaient ensuite prévu d’aller au bout de l’Europa League, et donc de faire rentrer un peu plus de 20 M€. Mais en sortant dès les barrages, ils ont définitivement perdu 14,4 M€ ! Une sacrée mauvaise nouvelle, quand on sait que les finances du club sont déjà bien dans le rouge.

Le successeur de CR7

Plus les mois passent et plus Vinicius prend de l’ampleur au sein du Real Madrid, à tel point qu’il pourrait se faire offrir un numéro de maillot historique ! Il s’agit du numéro 7, porté récemment par son idole Cristiano Ronaldo. La Maison Blanche voit justement le Brésilien comme le digne héritier du Portugais, d’après Defensa Central, et devrait donc lui offrir ce maillot. Seul petit hic pour le moment, il est déjà porté par un joueur de l’effectif. Un joueur qui semblait en être le logique successeur, mais qui a été un terrible échec sous le maillot madrilène, c’est Eden Hazard, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2024.

Le rêve américain de Messi

Messi continue de faire parler de son avenir. Prolonger au PSG ou pas, telle est la question. même si d’autres clubs sont souvent évoqués lorsque l’on parle de La Pulga. Il y a notamment l’Inter Miami et justement, le coach de l’équipe américaine, Phil Neville, s’est exprimé au sujet d’une possible venue de l’Argentin dans son effectif : « Je ne vais pas le nier, et dire que les spéculations selon lesquelles nous sommes intéressés par Lionel Messi et Sergio Busquets sont fausses. Nous voulons amener les meilleurs joueurs du monde dans ce club de football. Ce sont de très grands joueurs qui seraient toujours un énorme avantage pour notre institution. Et pour la MLS, ça changerait la donne. » Au moins, l’appel du pied est très clair, reste à savoir où Messi évoluera l’an prochain.