AC Milan : Rafael Leão annonce ses envies de départ !

C’est sans aucun doute une déclaration coup de poing qui secoue déjà le mercato. Alors que la saison vient tout juste de toucher à sa fin en Europe, Rafael Leão (26 ans) a décidé de passer à la vitesse supérieure concernant son avenir. Annoncé sur le départ après un exercice délicat sous les ordres de Massimiliano Allegri chez les Rossoneri, marqué par une non-qualification du club pour la prochaine Ligue des Champions, l’international portugais a officialisé ses envies de départ de manière très franche.

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« J’ai déjà donné tout ce que j’avais à Milan »

Convoqué par Roberto Martínez pour disputer la Coupe du monde avec la Seleção, le virevoltant ailier s’est confié sans détour au média portugais Sport TV. Et ses propos sonnent comme de clairs adieux au public de San Siro : « Je pense que, personnellement, j’ai déjà donné tout ce que j’avais à Milan. C’est un club qui m’a beaucoup aidé à grandir, qui m’a soutenu dans les moments difficiles, et heureusement, j’ai aussi réussi à inscrire mon nom dans l’histoire. Tout le monde a des rêves et ambitionne d’avoir un nouveau défi dans un nouveau championnat. Et si cela se produit, je serai très heureux et également accompli car j’ai fait mon travail à Milan » Arrivé en Lombardie en 2019 en provenance du LOSC, Leão estime avoir fait le tour de la question en Italie, où il a notamment remporté le Scudetto en 2022. Désormais, place à un nouveau chapitre.

Rafael Leão diz que o seu tempo no Milan chegou ao fim 🤯



Por onde passa o futuro do craque português?#sporttvportugal pic.twitter.com/bQ24ejgxEs — sport tv (@sporttvportugal) May 30, 2026

D’ailleurs, Rafael Leão alimente lui-même les rumeurs sur sa future destination. Interrogé récemment par le podcast CernucciPodcast, l’attaquant portugais a avoué suivre de près le championnat anglais et avoir un faible pour deux cadors britanniques en particulier : « Oui, je regarde souvent la Premier League. J’aime Manchester United, surtout à cause de Cristiano Ronaldo qui est mon idole, mais Arsenal est aussi une équipe que je suis à la télévision. » Ces déclarations, même formulées avec légèreté, tombent au plus mauvais moment pour le club lombard, actuellement en pleine période de crise, avec le licenciement simultané de quatre figures clés de l’organigramme : l’entraîneur Massimiliano Allegri, le directeur général Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le directeur technique Geoffrey Moncada. La question de l’avenir de sa star reviendra inévitablement sur la table une fois que l’organigramme du club sera rétabli.

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L’Europe en alerte maximale : un prix revu à la baisse pour débloquer la situation ?

Sur le plan contractuel, Rafael Leão est lié à l’AC Milan jusqu’au 30 juin 2028, avec une clause libératoire stratosphérique fixée à 175 millions d’euros. Un montant aujourd’hui jugé excessif au vu de sa situation récente. Sous les ordres d’Allegri, le joueur traverse en effet une période délicate sportivement, avec notamment seulement 10 buts et 3 passes décisives en 31 matchs cette saison, ce qui a inévitablement impacté sa cote. Selon les informations de la presse italienne, sa valeur marchande réelle est désormais estimée entre 50 et 60 millions d’euros.

Un prix qui pourrait attirer de grands cadors européens et faciliter la sortie du Portugais pour entamer un nouveau projet sportif au sein du club lombard. Forcément, une telle sortie médiatique va intensifier les spéculations et mettre le feu au marché des transferts européen. La Premier League garde un œil très attentif sur sa situation. Mais le danger pourrait aussi venir d’Allemagne, puisque le Bayern Munich avait déjà tenté sa chance la saison dernière. Pour l’instant, le principal intéressé refuse toutefois de précipiter les choses, préférant se focaliser sur l’échéance internationale avec le Portugal : « Évidemment, maintenant le plus important c’est la Coupe du monde. Faire ma Coupe du monde, réussir à aider la Seleção du mieux que je peux et ensuite, quand ce moment viendra, j’étudierai les meilleures options pour la suite de ma carrière et aussi pour continuer à rivaliser au plus haut niveau du football européen. » Le message est passé, les prétendants sont prévenus : le feuilleton Rafael Leão est officiellement lancé, et il s’annonce comme l’un des dossiers chauds de l’été !