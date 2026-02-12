Bilbao interdit de recrutement pour les 3 prochains mercatos !

Grosse sanction qui vient de tomber pour l’Athletic Club. Le club basque basé à Bilbao vient d’être inscrit par la FIFA dans sa liste de clubs interdits d’inscrire de nouveaux joueurs. Si aucune raison n’a été dévoilée pour le moment, cela va pénaliser l’actuel dixième de Liga.

En effet, Bilbao a été interdit de recrutement pour les trois prochaines fenêtres de mercato. Cela compte cet été, l’hiver 2027 et l’été 2027 et cela signifie que les Basques ne pourront pas recruter jusqu’en janvier 2028. Nul doute que l’Athletic Club tentera de contester cette sanction afin de réduire sa peine.