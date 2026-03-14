Atlético : le bijou de Nahuel Molina face à Getafe

Ce samedi, devant son public, l’Atlético de Madrid s’est imposé sur la plus petite des marges face à Getafe (1-0) lors de la 28e journée de Liga. Une rencontre marquée par le geste totalement lunaire d’Abdel Abqar. En début de rencontre, Nahuel Molina s’est lui aussi illustré.

La suite après cette publicité

Trouvé à l’entrée de la surface, le Madrilène a finalement conclu une action offensive d’une frappe absolument divine (8e). Un petit bijou permettant aux Colchoneros d’empocher les trois points.