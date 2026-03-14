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Atlético : le bijou de Nahuel Molina face à Getafe

Par Josué Cassé
1 min.
Nahuel Molina @Maxppp

Ce samedi, devant son public, l’Atlético de Madrid s’est imposé sur la plus petite des marges face à Getafe (1-0) lors de la 28e journée de Liga. Une rencontre marquée par le geste totalement lunaire d’Abdel Abqar. En début de rencontre, Nahuel Molina s’est lui aussi illustré.

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⚽ 1-0 pour l'Atleti face à Getafe, Nahuel Molina ouvre le score !
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Trouvé à l’entrée de la surface, le Madrilène a finalement conclu une action offensive d’une frappe absolument divine (8e). Un petit bijou permettant aux Colchoneros d’empocher les trois points.

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