OM : André Villas-Boas pète un plomb et fusille ses joueurs

Au coup de sifflet final de la rencontre, André Villas-Boas l'avait logiquement mauvaise. Une fois encore, son équipe a déçu en Europe, à tel point que pour beaucoup, l'Olympique de Marseille est la pire équipe de cette phase de groupes de la Ligue des Champions. Mais, interrogé par RMC Sport dans les minutes qui ont suivi la fin du match, il s'était montré plutôt mesuré, se contentant d'analyser la rencontre avec un certain cynisme.

En revanche, plus tard dans la soirée, en conférence de presse, le tacticien lusitanien était visiblement un peu plus énervé. « On se tue nous-mêmes. Notre parcours est marqué par nos erreurs individuelles. C’est nous qui offrons les buts aux autres. C’était déjà comme ça à l’Olympiacos, contre City. Et aujourd’hui, c’est la même chose. J’espère que ça changera avec l’expérience. L’adversaire a fait mieux que nous sur l’intensité. On a eu un peu de contrôle mais ça n’a pas suffi. Porto a eu un peu plus d’envie, a gagné les deuxièmes ballons, a été plus intense, plus agressif, et nous, on n’était pas là. On a payé le prix fort », a-t-il d'abord lancé.

« On fait de la merde »

« On n’est pas préoccupé par le fait de se qualifier, mais par le fait de donner une bonne image. Ça doit toucher les joueurs. Ce n’est pas normal. Je suis seulement préoccupé par le fait de donner une image un peu meilleure que ça », a ajouté l'ancien de Porto, conscient que la qualification est désormais hors de portée pour son équipe. Et c'est surtout cette série de 12 défaites dans la plus prestigieuse des compétitions européennes qui l'a fait péter un plomb...

« Qu’est-ce tu veux dire sur ce record ? Qu’est-ce qu’on peut faire maintenant ? C'est une honte, c’est à nous d'arrêter ça, c'est sur l’OM qu'est tombée cette merde. C’est notre parcours... Pour être faible, pour faire de la merde en Ligue des champions, tu as déjà besoin d’être là (d'être présent dans la compétition, NDLR). On est là, et on fait de la merde. C’est comme ça. Il faut absolument faire mieux, parce que c’est déjà beaucoup », a résumé AVB. Voilà qui est clair...