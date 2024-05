Manchester United : Erik ten Hag craque encore contre les journalistes

Ces dernières semaines, la situation d’Erik ten Hag à Manchester United se tend de plus en plus. Il faut dire que les résultats du technicien néerlandais sont décevants et la presse anglaise ne manque pas de lui faire savoir. Résultat, Ten Hag multiplie les sorties incendiaires envers les journalistes et adopte une posture parfois agressive.

Ce jeudi, cela a encore été le cas lorsqu’il a été interrogé sur le mercato estival mancunien et la possibilité de vendre plusieurs joueurs. «Nous n’allons pas vendre la majeure partie de l’équipe, c’est une blague. Comme chaque été, 200 joueurs intéressent United et nous vendons tous les joueurs de notre équipe… Vous faites tous les gros titres et donc, assumez la responsabilité de la façon dont vous faites un tel titre à chaque fois», a-t-il lancé. Ambiance…