Qualif. Euro U21 : les compositions d'Arménie-France

L'équipe de France U21 a l'occasion de faire un très grand pas vers l'Euro en s'imposant ce lundi soir en Arménie (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h45). À deux matchs du terme des qualifications, les hommes de Ripoll sont en tête de leur groupe avec trois points d'avance et une différence de buts largement favorable sur l'Ukraine.

Le sélectionneur français procède à quatre changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée contre la Serbie jeudi dernier (2-0). Les couloirs défensifs seront occupés par Gusto et Merlin (à la place de Kalulu et Truffert) tandis que Le Fée est préféré à Thuram dans l'entrejeu pour épauler Caqueret et Camavinga. Gouiri est laissé au repos, au profit de Diop, qui évoluera dans une ligne d'attaque composée également de Kalimuendo et Ngoumou.

Les compositions :

Arménie U21 : Nersesyan - Ghazaryan, Simonyan, Manukyan, Samsonyan - Ghubasaryan, Nalbandyan, Khamoyan - Mkrtchyan, Hovhannisyan, Grigoryan

France U21 : Meslier - Gusto, Fofana, Badiashile, Merlin - Le Fée, Caqueret, Camavinga - Ngoumou, Kalimuendo, Diop