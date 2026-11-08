Barça : Fermín López se confie sur les difficultés qui ont marqué son parcours

Fermín López n’a pas toujours été convaincu de pouvoir s’imposer au FC Barcelone. À 23 ans, le milieu offensif vient pourtant de franchir le cap des 150 matches avec l’équipe première, pour un bilan de 38 buts et 36 passes décisives. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, l’international espagnol est revenu sur les doutes qui ont accompagné sa formation et les difficultés rencontrées avant de rejoindre l’élite. « J’ai toujours eu des doutes parce que je n’ai jamais eu les choses faciles. Je ne me sentais jamais important et je n’avais pas la même progression que les autres coéquipiers », a-t-il confié.

La suite après cette publicité

Loin de sa famille et confronté à un temps de jeu limité durant ses jeunes années, Fermín a également traversé des périodes douloureuses, au point de fondre parfois en larmes. Avec du recul, le Barcelonais considère toutefois ces épreuves comme une étape essentielle de son parcours : « les mauvais moments servent aussi. Aujourd’hui, je les considère comme un apprentissage. À l’époque, je ne le voyais pas comme ça parce que j’étais un enfant et que je souffrais. » Un chemin semé d’incertitudes qui ne l’a pas empêché de s’imposer au Barça, grâce au travail, à sa détermination et, comme il le reconnaît lui-même, à une part de chance.