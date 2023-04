PSG : Christophe Galtier pointe le manque d’ambition de ses joueurs

La suite après cette publicité

Devant les journalistes, ce vendredi, Christophe Galtier est revenu sur la victoire étriquée des siens (2-1) face à Angers, le week-end dernier. Sauvés par le doublé de Kylian Mbappé, les Parisiens avaient malgré tout montré de grandes difficultés dans le jeu en seconde période. Avant de défier le FC Lorient dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1, le technicien français est revenu sur ce point faible de l’effectif parisien.

«Le lendemain d’Angers je leur ai dit qu’on ne pouvait pas jouer qu’une mi-temps. Pas qu’une question d’envie mais aussi de jouer vers l’avant, casser les lignes. La seconde période après avoir fait la différence, on s’attendait à autre chose, un autre visage vers l’avant. On a fait du pousse ballon, sans casser les lignes, sans faire d’efforts. Il faut une notion de plaisir et ça doit être encore plus fort quand vous avez la main mise sur le match. Sur un plan personnel, les joueurs ont un objectif de stats, de palmarès, je pense à Kylian et Leo mais ils doivent être alimentés. Contre Angers, on a très peu joué vers l’avant». Réaction attendue face aux Merlus…

