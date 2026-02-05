Menu Rechercher
Commenter 176
Coupe de France

Coupe de France : le tirage au sort complet des quarts de finale

Avant le dernier match Strasbourg-Monaco, le tirage au sort des affiches des quarts de finale de la Coupe de France avait lieu ce jeudi soir. Les principaux favoris sont désormais fixés.

Par Hanif Ben Berkane - Josué Cassé
2 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

C’est un tableau très teinté Ligue 1 qui se dessine en Coupe de France. Si Reims, tombeur du Mans (3-0), continue de représenter l’antichambre de l’élite du football français, les cadors sont toujours bien là. Sorti par le Paris FC lors des 16es de finale, le PSG a, certes, pris la porte à la surprise générale. Il laisse la place aux autres, notamment l’OM, plongé dans un contexte bouillant, qui est toujours en course. Vainqueur de Rennes (3-0), le club marseillais peut toujours rêver d’un titre cette saison.

La suite après cette publicité

L’OM et l’OL recevront à domicile

De son côté, l’OL, qui n’a pas tremblé face à Laval (2-0), espère également soulever le trophée. Une ambition partagée par de nombreuses autres écuries de L1. Miraculés contre Montpellier (3-2), les Niçois sont bien présents. Tout comme Lorient après sa victoire face au Paris FC (2-0) ou encore Toulouse, qui est venu à bout d’Amiens (1-0). Dauphin du PSG en championnat, le RC Lens poursuit également sa route après son succès à Troyes (2-4). En attendant l’ultime représentant - Strasbourg et Monaco croisent le fer ce jeudi soir - le tirage au sort des quarts de finale avait lieu.

Et la main de Gael Fickou, ancien rugbyman de l’équipe de France, a offert des affiches intéressantes. L’Olympique de Marseille recevra au stade Vélodrome lors des quarts de finale. Et les hommes de Roberto De Zerbi défieront Toulouse. De son côté, l’OL accueillera aussi son match des quarts de finale. Au programme, une rencontre alléchante face à Lens. Le Stade de Reims, seule équipe de Ligue 2 en quarts de finale, affrontera le vainqueur de l’affiche du soir entre Strasbourg et Monaco. Enfin pour l’autre affiche, Nice se déplacera sur la pelouse du Moustoir pour y défier Lorient.

La suite après cette publicité

Le tirage au sort complet des quarts de finale

  • Strasbourg ou Monaco vs Reims
  • Lorient vs Nice
  • OM vs Toulouse
  • OL vs Lens

Les qualifiés pour les quarts de finale

  • Reims
  • OM
  • Nice
  • OL
  • Lorient
  • Toulouse
  • Lens
  • Strasbourg ou Monaco
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Marseille
Lens

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Marseille Logo Marseille
Lens Logo Lens
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier