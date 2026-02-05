Coupe de France : le tirage au sort complet des quarts de finale

C’est un tableau très teinté Ligue 1 qui se dessine en Coupe de France. Si Reims, tombeur du Mans (3-0), continue de représenter l’antichambre de l’élite du football français, les cadors sont toujours bien là. Sorti par le Paris FC lors des 16es de finale, le PSG a, certes, pris la porte à la surprise générale. Il laisse la place aux autres, notamment l’OM, plongé dans un contexte bouillant, qui est toujours en course. Vainqueur de Rennes (3-0), le club marseillais peut toujours rêver d’un titre cette saison.

L’OM et l’OL recevront à domicile

De son côté, l’OL, qui n’a pas tremblé face à Laval (2-0), espère également soulever le trophée. Une ambition partagée par de nombreuses autres écuries de L1. Miraculés contre Montpellier (3-2), les Niçois sont bien présents. Tout comme Lorient après sa victoire face au Paris FC (2-0) ou encore Toulouse, qui est venu à bout d’Amiens (1-0). Dauphin du PSG en championnat, le RC Lens poursuit également sa route après son succès à Troyes (2-4). En attendant l’ultime représentant - Strasbourg et Monaco croisent le fer ce jeudi soir - le tirage au sort des quarts de finale avait lieu.

Et la main de Gael Fickou, ancien rugbyman de l’équipe de France, a offert des affiches intéressantes. L’Olympique de Marseille recevra au stade Vélodrome lors des quarts de finale. Et les hommes de Roberto De Zerbi défieront Toulouse. De son côté, l’OL accueillera aussi son match des quarts de finale. Au programme, une rencontre alléchante face à Lens. Le Stade de Reims, seule équipe de Ligue 2 en quarts de finale, affrontera le vainqueur de l’affiche du soir entre Strasbourg et Monaco. Enfin pour l’autre affiche, Nice se déplacera sur la pelouse du Moustoir pour y défier Lorient.

Le tirage au sort complet des quarts de finale

Strasbourg ou Monaco vs Reims

Lorient vs Nice

OM vs Toulouse

OL vs Lens

Les qualifiés pour les quarts de finale