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Real Madrid : la nouvelle story cash de Kylian Mbappé

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Kylian Mbappé (27 ans) a manqué le Clasico hier face au Barça. Mais la presse espagnole, elle, ne l’a pas loupée. Le Français est pointé du doigt pour son attitude ces derniers temps. Son voyage en Italie avec Ester Exposito ou ses éclats de rire en sortant de l’entraînement après l’altercation entre Tchouameni et Valverde font parler. Hier, c’est son message (Hala Madrid) publié sur Instagram pendant que son équipe perdait 2 à 0 qui a fait jaser. En Espagne, certains parlent de maladresse. D’autres sont plus durs et flinguent l’attaquant pour son comportement scandaleux.

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Loin de tout cela, KM10 a publié une nouvelle story ce lundi sur Instagram. On le voit de nouveau le sourire aux lèvres dans une salle de musculation de Valdebebas. Il a ajouté un émoji qui fait de la musculation et un autre avec bras musclé. Une façon de répondre à ceux qui le critiquent pour son forfait d’hier à la suite d’une gêne aux ischio-jambiers et de montrer qu’il continue de travailler en cette fin de saison. Il reste à savoir si cela sera suffisant pour jouer face à Oviedo le 14 mai.

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