OM : le but d’Amine Harit face à Troyes

Au Stade de l’Aube et pour refermer la 6e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille défiait Troyes dans un match de la peur. 17e au coup d’envoi, le club phocéen se devait de l’emporter pour se donner un peu d’air. Mais les hommes de Bruno Genesio ont surtout vécu un premier acte contrasté.

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AMIIINE HARIT ! 🇲🇦 🎁 Quoi de mieux qu’un but pour sa 110e apparition en Ligue 1 #ESTACOM https://t.co/gcKPlReTIP — L1+ (@ligue1plus) October 11, 2026

En manque d’inspiration, l’OM était logiquement accroché à la pause. Au retour des vestiaires, Amine Harit a finalement libéré les siens en reprenant un centre d’Emerson au second poteau. Pour les Olympiens, l’objectif est désormais de tenir ce résultat.