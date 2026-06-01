Mercato OM : un nouveau départ est dans les tuyaux

Il y a encore quelques mois, Pablo Longoria et Medhi Benatia chapeautaient le recrutement de l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, les deux dirigeants ont quitté le navire phocéen. Grégory Lorenzi, nommé directeur sportif, a pris le relais. Son expertise et le travail qu’il a fourni du côté du Stade Brestois ont convaincu les pensionnaires de l’Orange Vélodrome de miser sur lui. Sitôt la nouvelle officialisée et malgré les menaces de l’OGC Nice, club avec lequel Lorenzi s’était entendu avant l’OM, le nouvel homme fort de Marseille a fait un large point mercato dans les colonnes de L’Équipe. Il a notamment évoqué la feuille de route du mercato olympien.

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Une année et puis s’en va ?

«Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement. Je privilégie le collectif. Il va falloir réussir à aller chercher des joueurs capables de créer une connexion, une identité. Des joueurs qui vont se battre sur le terrain, et auxquels les supporters vont pouvoir s’identifier, en incluant aussi le centre de formation, avec quelques jeunes qui émergent pour les développer et éventuellement avoir des retours sur investissement à plus long terme.» Le nouveau directeur sportif sait aussi qu’il devra boucler quelques ventes pour que l’OM puisse réussir son passage devant la DNCG.

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Le départ de Mason Greenwood, qui est courtisé par l’AS Roma, pourrait permettre de renflouer les caisses. Mais ce n’est pas tout. Ce lundi, La Gazzetta dello Sport révèle qu’un autre joueur marseillais a un prétendant de l’autre côté des Alpes. Il s’agit d’Emerson Palmieri. Arrivé l’été dernier sur la Canebière, l’ancien joueur de Chelsea, West Ham et de l’OL a terminé sa première saison avec un bilan de 37 rencontres toutes compétitions confondues, dont 32 en tant que titulaire. Le temps pour lui de délivrer 3 passes décisives (0 but). En fin de saison, l’Italien se projetait avec les Olympiens pour l’exercice 2026-27.

Spalletti veut retrouver Emerson

«J’ai un contrat ici. Il me reste encore un an et il y a une autre année en option. Je respecte ce contrat. Je suis ici et je suis heureux à Marseille. Je n’avais jamais ressenti ce genre d’émotions avec des supporters et dans un stade comme celui-ci. C’était magnifique pour moi. Si le club veut que je reste, alors je serai là.» On peut ajouter que cela dépend aussi d’un intérêt d’un club qui pourrait le faire flancher. Ce lundi, La Gazzetta dello Sport révèle que la Juventus est très intéressée par les services du latéral gauche. Un joueur qui est fortement désiré par Luciano Spalletti.

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Le technicien italien et Emerson ont déjà travaillé ensemble il y a dix ans à l’AS Roma. Quelques années plus tard, le coach veut bâtir une équipe compétitive avec des joueurs de devoir et en qui il a une grande confiance. Le footballeur de 31 ans coche toutes les cases. Et il serait même prêt à tout quitter et à venir comme l’assure la GdS, qui précise que l’Italo-Brésilien a le même agent que Douglas Luiz. Ce qui pourrait faciliter les négociations tout comme les bonnes relations de la Juve et de l’OM. Un club que pourrait quitter Emerson, après seulement une année.