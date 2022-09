Étoile Rouge-Monaco : les compositions sont tombées

L'AS Monaco démarre sa campagne européenne par un périlleux déplacement à Belgrade sur la pelouse de l'Étoile Rouge (à suivre en live commenté sur FM à partir de 21h) dans un groupe de Ligue Europa également composé de Ferencvaros et Trabzonspor. Après une entame délicate en championnat (2 victoires en 6 matchs), les Rouge et Blanc vont chercher à enfin lancer leur saison ce jeudi soir.

En l'absence de Boadu et Volland, blessés, Philippe Clement décide d'aligner Ben Yedder à la pointe de l'attaque, épaulé par Minamino et Golovin. Camara et Diatta enchaînent dans l'entrejeu, contrairement à Aguilar et Sarr, respectivement remplacés par Vanderson et Maripan. Côté serbe, Milos Milosevic titularise notamment l'ancien nantais Bukari, placé dans le couloir droit, alors que Pesic et Katai évolueront en pointe.

Les compositions d'équipes :

Étoile Rouge de Belgrade : Borjan - Erakovic, Milunovic, Dragovic, Rodic - Bukari, Kanga, Sanogo, Srnic - Katai, Pesic

AS Monaco : Nübel - Disasi, Maripan, Badiashile - Vanderson, Camara, Fofana, Henrique - Minamino, Ben Yedder, Golovin